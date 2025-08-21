Стало известно, когда «Кадиллак» объявит состав пилотов на сезон-2026

Американский гоночный коллектив «Кадиллак» может объявить о подписании финского гонщика Валттери Боттаса и мексиканского пилота Серхио Переса одновременно уже на следующей неделе, чтобы ускорить подготовку к сезону-2026. Об этом сообщает авторитетный портал The Race.

Сообщается, что более раннее подписание контракта с обоими пилотами позволит «Кадиллаку» интегрировать их в разработку симулятора, а также привлечь к испытаниям старых моделей болидов, так как американский коллектив может приобрести устаревшую версии машины у другой команды для подготовки своих пилотов.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».