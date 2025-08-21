Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, когда «Кадиллак» объявит состав пилотов на сезон-2026

Стало известно, когда «Кадиллак» объявит состав пилотов на сезон-2026
Комментарии

Американский гоночный коллектив «Кадиллак» может объявить о подписании финского гонщика Валттери Боттаса и мексиканского пилота Серхио Переса одновременно уже на следующей неделе, чтобы ускорить подготовку к сезону-2026. Об этом сообщает авторитетный портал The Race.

Сообщается, что более раннее подписание контракта с обоими пилотами позволит «Кадиллаку» интегрировать их в разработку симулятора, а также привлечь к испытаниям старых моделей болидов, так как американский коллектив может приобрести устаревшую версии машины у другой команды для подготовки своих пилотов.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».

Материалы по теме
Инсайдер прояснил судьбу Переса на фоне слухов о контракте «Кадиллака» с Боттасом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android