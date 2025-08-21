Назван пилот, о переходе которого в «Кадиллак» ходатайствует Доменикали — F1-Insider

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ходатайствует о переходе немецкого гонщика Мика Шумахера в «Кадиллак». Об этом информирует F1-Insider.

Отмечается, что Доменикали находится в тесном контакте с лицами в «Кадиллаке», которые отвечают за выбор пилотов. Также сообщается, что одной из причин решения американской команды присоединиться к Формуле-1 является стремление к усилению позиций на европейском рынке, в особенности в Германии как самой важнейшей его части. Переход Шумахера в этом отношении пошёл бы «Кадиллаку» на пользу. Полезен такой ход был бы и для Стефано, который ранее выступал за возвращение в календарь Формулы-1 Гран-при Германии.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: