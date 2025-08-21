Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван пилот, о переходе которого в «Кадиллак» ходатайствует Доменикали — F1-Insider

Назван пилот, о переходе которого в «Кадиллак» ходатайствует Доменикали — F1-Insider
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ходатайствует о переходе немецкого гонщика Мика Шумахера в «Кадиллак». Об этом информирует F1-Insider.

Отмечается, что Доменикали находится в тесном контакте с лицами в «Кадиллаке», которые отвечают за выбор пилотов. Также сообщается, что одной из причин решения американской команды присоединиться к Формуле-1 является стремление к усилению позиций на европейском рынке, в особенности в Германии как самой важнейшей его части. Переход Шумахера в этом отношении пошёл бы «Кадиллаку» на пользу. Полезен такой ход был бы и для Стефано, который ранее выступал за возвращение в календарь Формулы-1 Гран-при Германии.

Материалы по теме
Эксперт назвал двух пилотов, которые могли бы перейти в «Кадиллак», проигнорировав Боттаса

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android