«Его слова только усугубляют ситуацию». Вассёр — о резких заявлениях Хэмилтона

«Его слова только усугубляют ситуацию». Вассёр — о резких заявлениях Хэмилтона
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на резкие заявления 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1, а также пилота «Скудерии» британца Льюиса Хэмилтона.

«Сохраняйте спокойствие. Исходите из того, что он уже сделал первый шаг. Не позволяйте таким вещам, как то, что было сказано в Будапеште, сбить вас с толку. Льюис очень самокритичен. Он всегда реагирует крайне резко. Иногда он слишком строг к машине, иногда — к себе.

Хэмилтон хочет выжать максимум из себя и всей команды. Нужно успокоить его и объяснить, что во втором сегменте квалификации [на Гран-при Венгрии] он отставал всего на десятую долю секунды от Леклера, завоевавшего поул-позицию. В этом нет ничего страшного. Его слова только усугубляют ситуацию», — приводит слова Вассёра портал Sportskeeda.

Пилот, спасший Лауду из пожара: против прихода Хэмилтона было 90% работников «Феррари»
