Кристиан Даннер предсказал чемпиона Формулы-1 в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о фаворите в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Можно предположить, что борьба за титул развернётся между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

Примечательно, что это два совершенно разных типа личности: с одной стороны, улыбчивый сердцеед Ландо Норрис, который иногда кажется обаятельным, иногда — меланхоличным. С другой стороны — довольно бледный, бесстрастный, очень аналитичный Оскар Пиастри. И всё же они оба пилотируют с одинаковой скоростью, не считая сотых секунды. Это уже впечатляет. Лично я верю, что в конце концов победа достанется Пиастри.

Почему победит Пиастри? Потому что у него меньше шансов на ошибку. Он уже это доказал. К тому же это видно по его манере: спокойный, вдумчивый, сосредоточенный. Его с трудом можно вывести из себя. Но поклонникам Норриса не нужно грустить. Всё так близко, что, вероятно, борьба будет продолжаться до финальной гонки», — приводит слова Даннера Ran.

