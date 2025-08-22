Скидки
Шарль Леклер: не думаю, что есть трасса, где «Феррари» сильнее «Макларена»

Шарль Леклер: не думаю, что есть трасса, где «Феррари» сильнее «Макларена»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что в оставшейся части сезона его команда не будет фаворитом ни на одной из трасс в борьбе с «Маклареном». По словам гонщика, соперник выглядит стабильнее и быстрее.

«Я в этом не уверен. Не думаю, что сейчас есть хоть одна трасса, на которой «Феррари» будет точно сильнее «Макларена». Если говорить о стабильности, то болид «Макларена» является лучшим в этом году. Форма «Ред Булл» не так стабильна, и то же можно сказать про «Феррари» и «Мерседес». Константа только одна – это скорость «Макларена». Так что на данный момент вряд ли есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом. Хотя я надеюсь, что в итоге буду приятно удивлён», – приводит слова Леклера GP Blog.

Сейчас в календаре чемпионата осталось 10 гонок. После 14 этапов сезона «Макларен» лишь однажды не поднялся на подиум – на Гран-при Канады. Леклер занимает пятое место в личном зачёте и восемь раз в карьере выигрывал гонки Формулы-1.

