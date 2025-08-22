Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре, выехав за пределы парковой дорожки

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен во время летней паузы решил прокатиться на гольф-каре. Видео опубликовало окружение семьи Ферстаппена в социальной сети.

Вместе с ним ехали Келли Пике, а также Пенелопа — дочь Келли и Даниила Квята. Во время отдыха Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре, продемонстрировав привычную для пилота скорость реакции.

Макс Ферстаппен — действующий пилот Формулы-1 команды «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. На Гран-при Венгрии 2025 года Макс Ферстаппен занял девятое место. Летняя пауза в чемпионате используется гонщиками для отдыха и участия в различных мероприятиях вне трассы.