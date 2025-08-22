Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв: в эпоху Сенны и Проста в Ф-1 каждый год было пять гонщиков уровня Ферстаппена

Жак Вильнёв: в эпоху Сенны и Проста в Ф-1 каждый год было пять гонщиков уровня Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв прокомментировал уровень конкуренции в современном чемпионате и отметил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выделяется на фоне соперников не столько благодаря абсолютному превосходству, сколько из-за изменений в спорте. По его словам, сейчас гонщики и машины стали другими, что влияет на результаты и восприятие таланта.

«Прямо сейчас даже средний гонщик может выглядеть приемлемо. Если вспомнить, то в прошлом средний гонщик проигрывал лучшим где-то две секунды на круге. Сейчас средний гонщик отстаёт от лидеров лишь на полсекунды. Современные болиды стали стабильнее, а гонщикам приходится снижать темп, чтобы беречь шины и справляться с другими задачами. В эпоху Айртона Сенны и Алена Проста в чемпионате каждый год выступало пять гонщиков уровня Ферстаппена. Сейчас же остался только Макс. Он не лучше очень хороших гонщиков прошлого, просто сейчас он один, поэтому выделяется. Он гонщик в чистом виде, таких осталось немного», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

Жак Вильнёв стал чемпионом Формулы-1 в 1997 году. Он выступал за команды «Уильямс», «БАР», «Рено» и «Кик-Заубер».

Материалы по теме
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android