Жак Вильнёв: в эпоху Сенны и Проста в Ф-1 каждый год было пять гонщиков уровня Ферстаппена

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв прокомментировал уровень конкуренции в современном чемпионате и отметил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выделяется на фоне соперников не столько благодаря абсолютному превосходству, сколько из-за изменений в спорте. По его словам, сейчас гонщики и машины стали другими, что влияет на результаты и восприятие таланта.

«Прямо сейчас даже средний гонщик может выглядеть приемлемо. Если вспомнить, то в прошлом средний гонщик проигрывал лучшим где-то две секунды на круге. Сейчас средний гонщик отстаёт от лидеров лишь на полсекунды. Современные болиды стали стабильнее, а гонщикам приходится снижать темп, чтобы беречь шины и справляться с другими задачами. В эпоху Айртона Сенны и Алена Проста в чемпионате каждый год выступало пять гонщиков уровня Ферстаппена. Сейчас же остался только Макс. Он не лучше очень хороших гонщиков прошлого, просто сейчас он один, поэтому выделяется. Он гонщик в чистом виде, таких осталось немного», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

Жак Вильнёв стал чемпионом Формулы-1 в 1997 году. Он выступал за команды «Уильямс», «БАР», «Рено» и «Кик-Заубер».