Auto Motor und Sport утверждает, что Колапинто покинет «Альпин» по окончании сезона

Место второго пилота в «Альпин» на сезон 2026 года остаётся вакантным, утверждает Auto Motor und Sport. После того как новичок Джек Дуган не показал убедительных результатов и был заменён на Франко Колапинто, ситуация не изменилась. Аргентинский гонщик не смог набрать темп, и руководство команды решило, что по окончании сезона контракт с ним не будет продлён.

На фоне этого руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе рассматривает других опытных пилотов для замены, в частности Валттери Боттаса и Серхио Переса. Однако эти гонщики также находятся в поле зрения команды «Кадиллак», которая готовится к выходу на старт в Формуле-1 в 2026 году. Пьер Гасли продолжит выступать за «Альпин».