Тото Вольф: Хэмилтону хватает скорости для восьмого титула

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон всё ещё способен выиграть восьмой титул чемпиона Формулы-1, если у него будет подходящая машина.

«Мне кажется, что если под управлением Льюиса окажется достаточно быстрая машина, в которой он будет чувствовать себя уверенно, и которая будет работать так, как ему хочется — тогда да. Если же обратная связь машины будет не такой, как нравится Льюису — как было в «Мерседесе» в последние годы и как, судя по всему, пока происходит в «Феррари» — тогда вряд ли. Но если вы спрашиваете, хватает ли Льюису по-прежнему скорости для завоевания титула — то да, хватает», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, Хэмилтон сейчас выступает за «Феррари» и стремится побить рекорд Михаэля Шумахера, завоевав восьмой титул. Ранее британец выигрывал семь чемпионатов, шесть из которых пришлись на сотрудничество с Вольфом в «Мерседесе». В 2025 году Хэмилтон пока не поднимался на подиум в гонках за итальянскую команду.