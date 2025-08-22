Скидки
Максимальная скорость болидов Формулы-1 2026 года приблизится к 400 км/ч

Болиды Формулы-1 нового поколения, которые появятся в 2026 году, смогут развивать скорость до 400 км/ч на прямых участках трасс. Высокие показатели достигаются благодаря увеличенной мощности электромоторов и усовершенствованной активной аэродинамике. На симуляторах уже видно, что машины ускоряются практически с выхода из поворотов, после чего переходят в режим экономии энергии до точки торможения.

«Когда раскрывается полный потенциал, мы почти достигаем отметки 400 км/ч», — приводит слова руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа auto moto und sport. Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович добавил: «Машина выстреливает из поворота так, что кажется, будто сидишь на ракете».

По данным ФИА, болиды 2026 года будут короче, уже и компактнее нынешних машин. Передние и задние крылья изменят форму, исчезнут некоторые элементы, а активная аэродинамика позволит снизить сопротивление на прямых. Мощность силовых установок увеличится: лучшие ДВС будут развивать до 575 л. с., электромоторы — до 475 л. с., что даст рекордное для Формулы-1 крутящий момент. На поворотах скорость снизится из-за меньшего прижимного усилия и более узких шин, но водители получат больший контроль над энергопотоком и тактикой управления батареей.

