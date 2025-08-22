«Уильямс» не ожидает повторения дисбаланса двигателей 2014 года в Ф-1 2026 года

Руководитель «Уильямс» Джеймс Ваулз считает, что введение нового технического регламента в сезоне 2026 года не приведет к сильной разнице в скорости между производителями двигателей, как это было в 2014 году.

«Не думаю, что мы увидим такие же отрывы между производителями, как было в 2014 году. Я сомневаюсь, что там будут иметь место отрывы хотя бы приблизительно такого же масштаба, как в прошлый раз. При этом шасси может дать команде преимущество до полсекунды, и у нас есть идеи, которые можно реализовать, чтобы улучшить этот показатель. Сработают ли они — пока неизвестно, но мы будем делать все возможное для успеха», — приводит слова Ваулза Crash

В 2026 году Формула-1 перейдет на новые гибридные силовые установки, при которых MGU-K будет давать почти половину общей мощности, а MGU-H полностью убирается. Кроме того, изменятся шасси и аэродинамика машин. В 2014 году после перехода на нынешние V6-гибриды «Мерседес» получила значительное преимущество над конкурентами, а команды-партнеры, такие как «Уильямс», смогли лишь частично его использовать. Новый регламент, по словам Ваулза, позволит сильнее влиять на результаты за счет шасси и аэродинамики, а не только мощности двигателя.