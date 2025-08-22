Леклер: гонщикам придётся забыть привычки ради болидов 2026 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что переход на новые технические правила Формулы-1 в 2026 году потребует от гонщиков полной перестройки стиля пилотирования. По его словам, управление болидами следующего поколения будет сильно отличаться от нынешнего.

«Болиды 2026 года очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли. Нам, гонщикам, придётся забыть многое из того, чему мы научились за карьеру, и начинать с чистого листа. Это немного странно, ведь я занимаюсь гонками с четырёх лет, и стирать из мышечной памяти привычные вещи будет непросто. Но таковы правила игры. Нужно будет заново вырабатывать подходы и искать скорость в других областях. Это вызов, и я его жду, но управление болидом станет совсем другим», — приводит слова Леклера F1i.

С 2026 года Формула-1 перейдёт на новые правила, предполагающие серьёзные изменения в аэродинамике и силовых установках. Ожидается, что около половины мощности будет обеспечиваться за счёт электрической энергии, а в двигателях внутреннего сгорания будут использоваться экологичные виды топлива. Вместо нынешних «граунд-эффект» полов появятся подвижные аэродинамические элементы. Команды уже начали работу над шасси и новыми гибридными установками, готовясь к крупнейшему реформированию чемпионата за последние десятилетия.