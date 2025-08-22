Доменикали заявил о готовности к переговорам по возвращению Гран-при Германии в календарь

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что чемпионат открыт для возвращения Гран-при Германии. По его словам, организаторы готовы к переговорам с потенциальными промоутерами, если будет проявлен серьезный интерес.

«Вопрос денег в данном случае вторичен. В первую очередь нам нужно понять, с кем обсуждать возвращение Гран-при. Мы готовы к переговорам. Германия — это Германия, ее место в Формуле-1. Так что если кто-то проявит серьезный интерес, он найдет способ со мной связаться», — приводит слова Доменикали F1i со ссылкой на Bild.

Германия последний раз принимала этап чемпионата в 2020 году, когда на «Нюрбургринге» прошел Гран-при Айфеля в условиях пандемии. До этого гонки регулярно проводились на «Хоккенхаймринге» и «Нюрбургринге», которые поочередно принимали этапы чемпионата, однако оба автодрома постепенно выпали из календаря из-за финансовых трудностей.

Страна имеет долгую историю в автоспорте: первый чемпионатный Гран-при Германии состоялся в 1951 году, а позднее страна принимала даже по два этапа за сезон. Среди немецких гонщиков — семикратный чемпион Михаэль Шумахер и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель.