ФК «Спартак» выпустил специальные гоночные джерси

Футбольный клуб «Спартак» выпустил ограниченную серию джерси, дизайн которых выполнен в гоночном стиле. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На спине формы нанесён номер, закреплённый за болельщиками клуба, стилизованный под стартовый номер гоночного автомобиля команды LUKOIL Racing.

Новые джерси презентовали гонщики LUKOIL Racing: 11-кратный чемпион России по автомобильным гонкам Алексей Дудукало и призёр чемпионата России по дрифту сезона-2024 Данила Воробьёв.

LUKOIL Racing — российская автогоночная команда, которая выступает в кольцевых гонках и дрифте. Футбольный клуб «Спартак» сотрудничает с ней в рамках партнёрских проектов.