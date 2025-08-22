Скидки
Ральф Шумахер предложил «Альпин» пригласить Хорнера

Ральф Шумахер предложил «Альпин» пригласить Хорнера
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что команде «Альпин» было бы выгодно пригласить Кристиана Хорнера на руководящую позицию. Сейчас формальным руководителем команды является Флавио Бриаторе, однако он не планирует заниматься повседневными делами «Альпин».

«Я считаю, что время таких фигур, как Флавио Бриаторе, осталось в прошлом. В руководстве нужны технически подкованные люди – такие как Кристиан Хорнер. Флавио мог бы помогать команде в качестве организатора, быть лицом компании в работе с партнёрами во внешнем мире», – приводит слова Шумахера crash.net.

Флавио Бриаторе вернулся в Формулу-1 в 2024 году и помог «Альпин» отказаться от собственного моторного проекта, став клиентской командой «Мерседес» с 2026 года. Ранее он возглавлял «Бенеттон», подписал контракт с Михаэлем Шумахером и добивался чемпионских титулов в 1994 и 1995 годах.

