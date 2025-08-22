Фото: Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму в 40 лет

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. 40-летний спортсмен показал, как поддерживает физическую форму во время паузы в «Королевских гонках».

«Никаких выходных», — подписал фото Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Сейчас Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 284 балла.

