Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму в 40 лет

Фото: Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму в 40 лет
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. 40-летний спортсмен показал, как поддерживает физическую форму во время паузы в «Королевских гонках».

«Никаких выходных», — подписал фото Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Сейчас Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 284 балла.

Материалы по теме
Тото Вольф: Хэмилтону хватает скорости для восьмого титула

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android