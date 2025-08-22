Марко заявил, что не считает ошибкой ни одно из решений об увольнении пилотов в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что считает правильными все принятые им решения об увольнении кого-либо с должности боевого пилота австрийского коллектива.

«Я по-прежнему убеждён в правильности принятых мною решений. Мы должны помнить, что более 95% гонщиков, не оставшихся в нашей команде, продолжают выступать в Формуле-E, WEC, DTM или других чемпионатах.

Они зарабатывают хорошие деньги, гораздо больше, чем могли бы заработать на гражданской работе. Кроме того, эти люди занимаются любимым делом. И всё это стало возможным главным образом благодаря их участию в нашей команде», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.