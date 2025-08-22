Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко заявил, что не считает ошибкой ни одно из решений об увольнении пилотов в «Ред Булл»

Марко заявил, что не считает ошибкой ни одно из решений об увольнении пилотов в «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что считает правильными все принятые им решения об увольнении кого-либо с должности боевого пилота австрийского коллектива.

«Я по-прежнему убеждён в правильности принятых мною решений. Мы должны помнить, что более 95% гонщиков, не оставшихся в нашей команде, продолжают выступать в Формуле-E, WEC, DTM или других чемпионатах.

Они зарабатывают хорошие деньги, гораздо больше, чем могли бы заработать на гражданской работе. Кроме того, эти люди занимаются любимым делом. И всё это стало возможным главным образом благодаря их участию в нашей команде», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.

Материалы по теме
«Он исправно набирал бы очки». Марко — о сорвавшемся переходе «Хюлькенберга в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android