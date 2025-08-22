Рубенс Баррикелло: появление большего количества бразильцев в Ф-1 — это вопрос времени

Бывший пилот Ф-1 Рубенс Баррикелло выразил уверенность, что в будущем в «Королевских гонках» появится больше гонщиков из Бразилии.

«Бортолето отлично выступает в Формуле-1, и у нас есть много других перспективных гонщиков,. Однако это [появление в Ф-1 большего количества бразильских пилотов] всё ещё вопрос денег. Бразилия не так финансово сильна, как мы иногда думаем. Это проблема. В то же время мы видим много молодых талантов, выступающих в картинге. Желание достичь вершин [у бразильских гонщиков] автоспорта по-прежнему существует. Это лишь вопрос времени, когда в Формуле-1 будет больше бразильских гонщиков», — приводит слова Баррикелло портал FormulaPassion.