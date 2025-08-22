Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рубенс Баррикелло: появление большего количества бразильцев в Ф-1 — это вопрос времени

Рубенс Баррикелло: появление большего количества бразильцев в Ф-1 — это вопрос времени
Комментарии

Бывший пилот Ф-1 Рубенс Баррикелло выразил уверенность, что в будущем в «Королевских гонках» появится больше гонщиков из Бразилии.

«Бортолето отлично выступает в Формуле-1, и у нас есть много других перспективных гонщиков,. Однако это [появление в Ф-1 большего количества бразильских пилотов] всё ещё вопрос денег. Бразилия не так финансово сильна, как мы иногда думаем. Это проблема. В то же время мы видим много молодых талантов, выступающих в картинге. Желание достичь вершин [у бразильских гонщиков] автоспорта по-прежнему существует. Это лишь вопрос времени, когда в Формуле-1 будет больше бразильских гонщиков», — приводит слова Баррикелло портал FormulaPassion.

Материалы по теме
Баррикелло: Хэмилтон почувствовал прессинг в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android