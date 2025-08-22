Питер Байер: солгал бы, если бы сказал, что не был удивлён неудачами Цуноды в «Ред Булл»

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер предположил, из-за чего пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода испытывает проблемы в австрийском коллективе.

«Да, я бы солгал, если бы сказал, что не был удивлён [тем, что Юки столкнулся с трудностями в «Ред Булл»]. Видел его потенциал и физическую форму. Цунода был сильнее, чем когда-либо. Однако, честно говоря, я не знаю, почему ему так сложно в «Ред Булл». Возможно, Юки необходимо время для адаптации. Болид «Ред Булл» гораздо сложнее в управлении. Наша машина в этом плане более лёгкая, хоть и не такая быстрая», — приводит слова Байера портал PlanetF1.