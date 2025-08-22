Скидки
Хельмут Марко с восхищением высказался о Мекисе, отметив, чем он отличается от Хорнера

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко с восхищением высказался о Лоране Мекисе на посту руководителя австрийского гоночного коллектива.

«Мекис очень хорошо дебютировал [в должности руководителя команды на Гран-при Бельгии] и интенсивно использовал своё время. Он проводил в Милтон-Кинсе не менее 14 часов в день, общаясь с руководством и ведя важные беседы.

Что отличает Лорана от других людей, занимавших пост руководителя команды, так это то, что он является отличным инженером. Обсуждения с ним в большей степени связаны с технологиями, что мы также учитывали при выборе человека на этот пост.

По-настоящему влияние Мекиса как босса «Ред Булл» можно будет ощутить только в будущем, когда он поможет разработать болид на сезон-2026», — приводит слова Марко портал RaceXpress.

