Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода: времени на отдых нет, так как мы удивлены моей недостаточной скоростью в гонках

Цунода: времени на отдых нет, так как мы удивлены моей недостаточной скоростью в гонках
Комментарии

25-летний пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» японец Юки Цунода выразил надежду, что его болид во второй половине сезона-2025 продолжит совершенствоваться в лучшую сторону.

«Времени на отдых явно нет, так как мы удивлены [моей] недостаточной скоростью в последних нескольких гонках. Тем не менее я думаю, что «Ред Булл» предлагает впечатляющий пакет обновлений. Количество изменений, которые мы предприняли в первой половине сезона, просто невероятно. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе во второй половине», — приводит слова Цуноды портал Racexpress.

Ранее эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл».

Материалы по теме
Эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android