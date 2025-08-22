Цунода: времени на отдых нет, так как мы удивлены моей недостаточной скоростью в гонках

25-летний пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» японец Юки Цунода выразил надежду, что его болид во второй половине сезона-2025 продолжит совершенствоваться в лучшую сторону.

«Времени на отдых явно нет, так как мы удивлены [моей] недостаточной скоростью в последних нескольких гонках. Тем не менее я думаю, что «Ред Булл» предлагает впечатляющий пакет обновлений. Количество изменений, которые мы предприняли в первой половине сезона, просто невероятно. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе во второй половине», — приводит слова Цуноды портал Racexpress.

Ранее эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл».