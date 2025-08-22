«У нас с ним много общего, хотя он любит похулиганить!» Окон — об отношениях с Берманом

28-летний пилот команды «Хаас» француз Эстебан Окон рассказал о своих отношениях с напарником по американской команде, 20-летним британским гонщиком Оливером Берманом.

«У нас с ним много общего, хотя Оливер любит похулиганить! Он молод, но у него уже большой опыт. Например, в Гудвуде мы соревновались, кто приедет после заезда на самой сликовой шине. Было очень забавно наблюдать за этим!» — приводит слова Окона портал Sportskeeda.

Напомним, Оливер занимает 19-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету восемь очков.

Ранее Оливер Берман заявил о намерении войти в число претендентов на титул в Ф-1.