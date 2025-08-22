Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У нас с ним много общего, хотя он любит похулиганить!» Окон — об отношениях с Берманом

«У нас с ним много общего, хотя он любит похулиганить!» Окон — об отношениях с Берманом
Комментарии

28-летний пилот команды «Хаас» француз Эстебан Окон рассказал о своих отношениях с напарником по американской команде, 20-летним британским гонщиком Оливером Берманом.

«У нас с ним много общего, хотя Оливер любит похулиганить! Он молод, но у него уже большой опыт. Например, в Гудвуде мы соревновались, кто приедет после заезда на самой сликовой шине. Было очень забавно наблюдать за этим!» — приводит слова Окона портал Sportskeeda.

Напомним, Оливер занимает 19-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету восемь очков.

Ранее Оливер Берман заявил о намерении войти в число претендентов на титул в Ф-1.

Материалы по теме
Берман: в следующие пять лет надеюсь сразиться за титул Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android