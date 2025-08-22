Лоусон рассказал, чувствовалась ли весной напряжённость в «Ред Булл» из-за Хорнера

23-летний пилот итальянского коллектива «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон рассказал, чувствовал ли он во время своего пребывания какую-либо напряжённость в «Ред Булл» из-за на тот момент руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Нет, не думаю. Я этого не замечал. Мне тогда было необходимо думать о себе», — приводит слова Лоусона портал Racingnews365.

Напомним, Лоусон в составе австрийского гоночного коллектива выступил в двух Гран-при Формулы-1 — в Австралии и Китае. Затем его перевели обратно в «Рейсинг Буллз», а в «Ред Булл» новозеландца сменил 25-летний японец Юки Цунода, на место которого пришёл Лиам.