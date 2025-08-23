Зак Браун раскрыл, как пандемия коронавируса положительно повлияла на «Макларен»

Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун раскрыл, как пандемия коронавируса положительно повлияла на британский коллектив, которым он руководит.

«[Принятие лимита на бюджет команд в Ф-1] Это было очень важным. И нам повезло со временем, если учитывать пандемию коронавируса. Конечно, это было ужасным событием, и оно оказало колоссальное давление на спорт. И пандемия наступила именно в тот момент, когда шло обсуждение бюджетного лимита, который должен был значительно увеличиться.

Так что нам немного повезло со временем, поскольку это позволило мне приложить ещё больше усилий, чтобы снизить бюджетный лимит», — приводит слова Брауна портал F1i.

Изменение бюджета привело к тому, что потолок оказался гораздо ниже изначально запланированного, что повысило шансы «Макларена» избежать банкротства.