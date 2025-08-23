Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун раскрыл, как пандемия коронавируса положительно повлияла на «Макларен»

Зак Браун раскрыл, как пандемия коронавируса положительно повлияла на «Макларен»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун раскрыл, как пандемия коронавируса положительно повлияла на британский коллектив, которым он руководит.

«[Принятие лимита на бюджет команд в Ф-1] Это было очень важным. И нам повезло со временем, если учитывать пандемию коронавируса. Конечно, это было ужасным событием, и оно оказало колоссальное давление на спорт. И пандемия наступила именно в тот момент, когда шло обсуждение бюджетного лимита, который должен был значительно увеличиться.

Так что нам немного повезло со временем, поскольку это позволило мне приложить ещё больше усилий, чтобы снизить бюджетный лимит», — приводит слова Брауна портал F1i.

Изменение бюджета привело к тому, что потолок оказался гораздо ниже изначально запланированного, что повысило шансы «Макларена» избежать банкротства.

Материалы по теме
Зак Браун сказал, что определит победителя в борьбе между Норрисом и Пиастри в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android