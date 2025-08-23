Ферстаппен высказался о проблемах Формулы-1 с дождевыми гонками

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался по поводу ситуации с дождевыми гонками в серии.

«Как исправить ситуацию? Ну, с болидом этого года вы мало что можете сделать. Он и так создаёт большое облако [брызг]. На трассе появляется гораздо больше брызг, чем, например, от старых машин. Кроме того, из-за больших шин с них стекает гораздо больше воды. Так что да, я уже высказался после Спа.

Гонка в Сильверстоуне, вероятно, была на грани — нужно было быть чуть осторожнее. Но тогда [в Спа] для меня было всё слишком осторожным. С другой стороны, когда много брызг и ничего не видно, вы также можете приподнимать ногу с педали газа или просто отстать от болида спереди, если не уверены, куда едете.

То, что происходит в большинстве случаев, когда случаются крупные аварии, — люди не работают с газом, когда они ничего толком не видят, и они держат ситуацию в напряжении, потому что думают, что люди перед ними или позади них делают то же самое. Но да, всё сложно. Некоторые пилоты скажут прямо противоположное тому, что говорю я, и это нормально. У каждого своё мнение», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.