Стелла объяснил, почему в «Макларене» обновляли болид на последних этапах

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему в коллективе обновляли болид на последних этапах.

«Я думаю, что мы наблюдаем очень позитивную тенденцию с точки зрения нашей конкурентоспособности. Особенно, я бы сказал, в последних Гран-при, в которых мы финишировали с победным дублем. И, как я уже говорил в некоторых других интервью, это не только потому, что мы начинали с хорошей машиной.

На самом деле после Канады мы обновили машину, сделав то, что раньше было бы единичным обновлением. Это было бы очень заметно. «Макларен» привозит новую машину и улучшает её на несколько десятых секунды. Но на последних этапах мы улучшали машину с помощью некоторых деталей практически на каждом этапе. Так что мы стали быстрее. Думаю, в каждой сессии в Венгрии мы были на первых двух позициях с приличным запасом по сравнению с ближайшим соперником», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.