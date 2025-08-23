Экс-тренер Ферстаппена — о борьбе с Хэмилтоном: Льюису нужно было время уложить волосы

Бывший тренер четырёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена по фитнесу Брэдли Сканес высказался о психологической борьбе с семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.

«Одной из самых забавных вещей было время в комнате охлаждения. Льюису всегда требовалось много времени, чтобы подготовиться. Он хотел полностью переодеться, уложить волосы, надеть свою одежду, в то время как Макс просто переодевался в костюм или сразу шёл на пресс-конференцию в таком виде.

Но по мере того, как работа продвигалась, мы начали менять каждую деталь экипировки, и вы могли видеть, что Макс никуда не торопился после сессий. Мы начали менять всю экипировку, и фишка заключалась в том, что Макс действительно начал медлить, так что Льюису приходилось его ждать. Это было просто проявление силы, чтобы сказать: «Мы вас больше не ждём, эстафета передана, и с этого момента мы выходим на первый план», — приводит слова Сканеса издание GPblog.