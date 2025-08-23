Руководитель «Макларена» оценил готовность команды ко второй половине сезона-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о готовности британского коллектива ко второй половине сезона-2025.

«Наш болид вселяет в нас уверенность в том, что мы успешно проведём оставшуюся часть сезона. Мы с нетерпением ждём возобновления гонок после летней паузы. Я думаю, что у нас есть несколько трасс, которые снова будут благоприятны для нас, например, Зандворт. И теперь мы готовы к менее комфортным трекам по типу Монцы или Вегаса, на которых в прошлом году мы не доминировали», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

После 14 этапов «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея на своём счету 559 очков. У ближайшего преследователя в лице «Феррари» — 260.