Главная Авто Новости

Вассёр отреагировал на слова Стеллы о том, что «Феррари» будет в лидерах в концовке сезона

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на слова своего коллеги Андреа Стеллы из «Макларена» о том, что итальянский коллектив будет в лидерах во второй половине сезона.

«Предсказать это очень сложно ещё и потому, что картина одного дня не обязательно соответствует действительности в следующий уикенд. Но, по крайней мере, я бы сказал, что в последних двух гонках [в Спа и Венгрии] мы нашли свой темп. Мы снова набираем скорость. Мы достаточно стабильны в работе с шинами, мы способны управлять темпом, и у нас появляется шанс бороться с «Макларенами» в квалификации.

Но, я думаю, совершенно очевидно, что они немного более результативны, чем мы», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Новости. Авто
