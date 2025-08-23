Марк Маркес взял поул в квалификации ГП Венгрии MotoGP, Бедзекки — 2-й
В субботу, 23 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла квалификация 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Поул завоевал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Второй результат у итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).
MotoGP 2025. Этап 14, Балатонфэкаяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация 2
23 августа 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:36.518
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.354
