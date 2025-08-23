Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Венгрии — квалификация — результаты

Марк Маркес взял поул в квалификации ГП Венгрии MotoGP, Бедзекки — 2-й
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 23 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла квалификация 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Поул завоевал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Второй результат у итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 14, Балатонфэкаяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация 2
23 августа 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:36.518
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.354

MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:36.518.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.290.
3. Фабио Ди Джаннинтонио («Дукати») +0.354.
4. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.424.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +0.513.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.524.
7. Педро Акоста («КТМ») +0.581.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +0.612.
9. Лука Марини («Хонда») +0.659.
10. Жоан Мир («Хонда») +0.721.

Материалы по теме
Даниэль Риккардо получил травму ключицы после падения с мотоцикла в Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android