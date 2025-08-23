Расселл объяснил, почему результаты Антонелли в Ф-1 не отражают его истинный уровень

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о темпе своего напарника Андреа Кими Антонелли.

«Дело в том, что для меня дельта его скорости не имеет значения. В Канаде я был на поуле, а он квалифицировался четвёртым, но отстал от меня на 0, 6 cекунды. В Бельгии он выбыл в первом сегменте, а я добрался до третьего, но он отстал от меня всего на 0.3. Итак, люди видят его результаты, но правда в том, что он всё ещё прогрессирует, хотя мы как команда откатились назад.

Внезапно мы оказались в ситуации, когда 0,1 секунды может означать шесть или семь мест на стартовой решётке. Раньше для тех позиций, за которые мы боролись, 0,1 секунды равнялась только одной позиции», — приводит слова Расселла издание Autosport.