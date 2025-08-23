Скидки
Макс Ферстаппен показал фото с отдыха с дочкой Лили

Макс Ферстаппен показал фото с отдыха с дочкой Лили
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», выложил в социальные сети фотографии с отдыха на море во время летнего перерыва в «Королевских гонках». На них он позирует вместе со своей возлюбленной Келли Пике, а также с дочкой Лили и дочкой Пике от первого брака — Пенелопой.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Пенелопа — дочь российского пилота Даниила Квята, которая осталась жить с Келли Пике после их развода. Лили — вторая дочь Келли и первая Макса, родилась в мае 2025-го.

После 14 этапов в сезоне-2025 четырёхкратный чемпион занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 187 очков. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларе») — 284 балла. Австрийский коллектив — четвёртый в Кубке конструкторов (194 очка).

