Вассёр обозначил, что нужно «Феррари» для побед

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр обозначил, что нужно итальянскому коллективу для побед.

«Я думаю, что преимущество, которое мы могли видеть у «Макларена» в Венгрии, заключается в их стабильности. И не было никакого преимущества в том, что мы хорошо провели квалификацию и были немного лучше их. Они быстры в любых условиях, в то время как мы были немного более непоследовательны в течение уикенда.

И если мы хотим победить, нам нужно быть очень последовательными в каждом отдельном случае на свободных заездах, чтобы хорошо подготовиться к гонке, также хорошо ехать в первом, втором и третьем сегменте квалификации, а также грамотно работать с любым составом шин», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.