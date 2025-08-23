Скидки
Гасли комплиментарно отозвался о новом директоре «Рено» Прово

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», высказался о новом генеральном директоре концерна «Рено» Франсуа Прово, вступившим в должность после ухода Луки де Мео.

«Это действительно очевидно, что Франсуа пытается сохранить команду в Формуле-1. Он очень долго работал в Renault. Он знает ДНК группы, команды. Он был частью этого на протяжении всех тех лет, когда «Рено» была частью Формулы-1. Он полностью предан спорту и команде Формулы-1.

Очевидно, что он хочет видеть производительность, и он поддерживает всех в команде. С нетерпением жду будущего вместе с командой. Мы знаем, к чему движемся. Все из нас осознают, что 2025-й — это компромисс, на который мы решили пойти в начале года, чтобы сосредоточиться на 2026-м. Надеемся, что в следующем году это принесёт дивиденды», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

