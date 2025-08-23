Марк Маркес выиграл спринт ГП Венгрии MotoGP, Куартараро устроил аварию в первом повороте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 23 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла квалификация 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).

Чемпион серии Фабио Куартараро («Ямаха») на первом круге в первом повороте, стартовав с шестой позиции, устроил «торпедирование» , влетев в Педро Акосту («КТМ»).

Фото: Кадр из трансляции

MotoGP. Гран-при Венгрии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов

2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.095

3. Франко Морбиделли («Дукати») +3.595

4. Лука Марини («Хонда») +4.890

5. Фермин Альдегер («Дукати») +5.692

6. Жоан Мир («Хонда») +6.147

7. Марко Бедзекки («Априлья») +6.266

8. Алекс Маркес («Дукати») +7.332

9. Хорхе Мартин («Априлья») +10.779

10. Поль Эспаргаро («КТМ») +12.905