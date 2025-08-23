Скидки
MotoGP — Гран-при Венгрии — результаты спринта

Марк Маркес выиграл спринт ГП Венгрии MotoGP, Куартараро устроил аварию в первом повороте
Аудио-версия:
В субботу, 23 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла квалификация 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 14, Балатонфэкаяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Спринт
23 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
21:13.460
2
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+2.095
3
Франко Морбиделли
Ducati
+3.595

Чемпион серии Фабио Куартараро («Ямаха») на первом круге в первом повороте, стартовав с шестой позиции, устроил «торпедирование», влетев в Педро Акосту («КТМ»).

Фото: Кадр из трансляции

Марк Маркес взял поул в квалификации ГП Венгрии MotoGP, Бедзекки — 2-й
