Марк Маркес выиграл спринт ГП Венгрии MotoGP, Куартараро устроил аварию в первом повороте

В субботу, 23 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла квалификация 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).
Чемпион серии Фабио Куартараро («Ямаха») на первом круге в первом повороте, стартовав с шестой позиции, устроил «торпедирование», влетев в Педро Акосту («КТМ»).
Фото: Кадр из трансляции
MotoGP. Гран-при Венгрии. Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов
2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.095
3. Франко Морбиделли («Дукати») +3.595
4. Лука Марини («Хонда») +4.890
5. Фермин Альдегер («Дукати») +5.692
6. Жоан Мир («Хонда») +6.147
7. Марко Бедзекки («Априлья») +6.266
8. Алекс Маркес («Дукати») +7.332
9. Хорхе Мартин («Априлья») +10.779
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +12.905
