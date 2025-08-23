Ещё один источник сообщил, что Боттас и Перес будут выступать за «Кадиллак» в сезоне-2026

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Эрик ван Харен также подтвердил со ссылкой на несколько источников, что 36-летний финский гонщик Валттери Боттас и 35-летний мексиканский пилот Серхио Перес будут выступать за американский коллектив «Кадиллак» в Формуле-1 в сезоне-2026.

Согласно его информации, состав команды может быть объявлен уже на следующей неделе. Ранее о подписании Боттаса и Переса сообщили также авторитетные издания Racingnews365 и The Race.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».