Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ещё один источник сообщил, что Боттас и Перес будут выступать за «Кадиллак» в сезоне-2026

Ещё один источник сообщил, что Боттас и Перес будут выступать за «Кадиллак» в сезоне-2026
Комментарии

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Эрик ван Харен также подтвердил со ссылкой на несколько источников, что 36-летний финский гонщик Валттери Боттас и 35-летний мексиканский пилот Серхио Перес будут выступать за американский коллектив «Кадиллак» в Формуле-1 в сезоне-2026.

Согласно его информации, состав команды может быть объявлен уже на следующей неделе. Ранее о подписании Боттаса и Переса сообщили также авторитетные издания Racingnews365 и The Race.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».

Материалы по теме
Эксперт назвал двух пилотов, которые могли бы перейти в «Кадиллак», проигнорировав Боттаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android