Райкконен упрекнул бывших чемпионов Ф-1 в том, что его не пригласили на встречу

Аудио-версия:
Комментарии

45-летний чемпион Ф-1 финн Кими Райкконен отреагировал на то, что его не пригласили Фестиваль в Гудвуде, где состоялась ранее запланированная встреча бывших обладателей титула Ф-1, а именно: Найджелла Мэнселла, Алена Проста, Жака Вильнёва, Джеки Стюарта, Эмерсона Фиттипальди, Марио Андретти и Мики Хаккинена.

Легенды автоспорта приняли участие в беседе, которая была посвящена развитию Ф-1 в течение последних 75 лет. По этому случаю пресс-служба Формулы-1 опубликовала фотографию с их встречи.

Фото: Пресс-служба Ф-1

А позднее её заметил Райкконен, который упрекнул организаторов в том, что его не пригласили.

«Спасибо за приглашение», — написал Райкконен в комментариях под фото. К настоящему моменту его сообщение собрало уже 21 тыс. лайков от других пользователей.

