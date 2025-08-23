Монтойя объяснил, в каком случае Хорнер не вернётся в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Хуан Пабло Монтойя объяснил, в каком случае бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер более не будет работать в Ф-1.

«Если у Кристиана будет шанс, то он вернётся. Хочет он этого или нет, мы не знаем. Если учесть, что после ухода ему были положены денежные выплаты от «Ред Булл», его финансовое положение должно быть в порядке.

Возможно, частью его сделки с «Ред Булл» было то, что он больше не станет работать в Ф-1. Это единственное обстоятельство, при котором он не вернётся. Но будь я в руководстве «Кадиллака», «Астон Мартин», «Альпин» или «Хааса», то сразу нанял бы в его в команду», — приводит слова Монтойи портал Sportskeeda.