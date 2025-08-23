Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя объяснил, в каком случае Хорнер не вернётся в Ф-1

Монтойя объяснил, в каком случае Хорнер не вернётся в Ф-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Хуан Пабло Монтойя объяснил, в каком случае бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер более не будет работать в Ф-1.

«Если у Кристиана будет шанс, то он вернётся. Хочет он этого или нет, мы не знаем. Если учесть, что после ухода ему были положены денежные выплаты от «Ред Булл», его финансовое положение должно быть в порядке.

Возможно, частью его сделки с «Ред Булл» было то, что он больше не станет работать в Ф-1. Это единственное обстоятельство, при котором он не вернётся. Но будь я в руководстве «Кадиллака», «Астон Мартин», «Альпин» или «Хааса», то сразу нанял бы в его в команду», — приводит слова Монтойи портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Монтойя: Хэмилтон сделал заявление «Феррари» — либо слушайте его, либо убирайте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android