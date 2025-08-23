Колтон Херта может попасть в «Кадиллак» через Формулу-2

Американский гонщик команды IndyCar «Андретти» Колтон Херта может стать пилотом команды Ф-1 «Кадиллак», если по окончании текущего сезона IndyCar примет решение перейти в Формулу-2. Об этом сообщает издание IndyStar.

К настоящему моменту Херта занимает восьмое место в личном зачёте IndyCar за два этапа до окончания сезона. Для перехода в Ф-2 Колтону достаточно будет подняться до седьмой позиции. Тогда 25-летний американский гонщик заработает необходимые восемь баллов в зачёте суперлицензии, в результате чего на его счету будет 39 очков. Это позволит ему перейти в Формулу-2, где Колтон сможет начать адаптироваться к трассам Ф-1 и самому турниру.

А после дебюта в Ф-2 и набора нужного количества баллов в зачёте суперлицензии пилот будет иметь шансы подписать контракт с отечественной командой «Кадиллак». Кроме того, сам Херта уже прокомментировал данную идею.

«Я тоже это слышал. Но пока это только слухи», — приводит слова Херта газета IndyStar.