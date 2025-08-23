Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колтон Херта может попасть в «Кадиллак» через Формулу-2

Колтон Херта может попасть в «Кадиллак» через Формулу-2
Аудио-версия:
Комментарии

Американский гонщик команды IndyCar «Андретти» Колтон Херта может стать пилотом команды Ф-1 «Кадиллак», если по окончании текущего сезона IndyCar примет решение перейти в Формулу-2. Об этом сообщает издание IndyStar.

К настоящему моменту Херта занимает восьмое место в личном зачёте IndyCar за два этапа до окончания сезона. Для перехода в Ф-2 Колтону достаточно будет подняться до седьмой позиции. Тогда 25-летний американский гонщик заработает необходимые восемь баллов в зачёте суперлицензии, в результате чего на его счету будет 39 очков. Это позволит ему перейти в Формулу-2, где Колтон сможет начать адаптироваться к трассам Ф-1 и самому турниру.

А после дебюта в Ф-2 и набора нужного количества баллов в зачёте суперлицензии пилот будет иметь шансы подписать контракт с отечественной командой «Кадиллак». Кроме того, сам Херта уже прокомментировал данную идею.

«Я тоже это слышал. Но пока это только слухи», — приводит слова Херта газета IndyStar.

Материалы по теме
Ещё один источник сообщил, что Боттас и Перес будут выступать за «Кадиллак» в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android