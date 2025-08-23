Монтойя заявил, что «Ред Булл» должны будут подписать Сайнса, если Ферстаппен уйдёт

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя предположил, кто мог бы заменить четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена на должности боевого пилота «Ред Булл» в следующем году, если тот решит покинуть австрийский коллектив.

«Когда Макс Ферстаппен, возможно, в следующем году сообщит о решении покинуть «Ред Булл», то сколько команд будут действительно готовы подписать контракт с ним? «Макларен» уже не в счёт. Возможно, «Феррари». Мне кажется, что Карлос Сайнс мог бы вернуться в «Скудерию», однако он также великолепно подходит и для «Ред Булл». Им нужен будет опытный пилот.

Если же Макс действительно покинет команду, то кого они пригласят? Ещё одного новичка? Я бы взял на его место Карлоса не раздумывая. «Ред Булл» должны будут помочь Сайнсу расторгнуть контракт с «Уильямсом», — приводит слова Монтойи портал Sportskeeda.