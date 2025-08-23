Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Байк MotoGP врезался в телевизионную камеру, едва не задев оператора

Байк MotoGP врезался в телевизионную камеру, едва не задев оператора
Комментарии

Во время 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии 21-летний испанский гонщик Педро Акоста, представляющий команду «КТМ», не справился с управлением своего байка, в результате тот врезался барьер, после чего подлетел, едва не задев оператора. К счастью, немного пострадала лишь телевизионная камера.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом MotoGP в социальной сети Х

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом MotoGP в социальной сети Х

Напомним, Акоста в настоящий момент в личном зачёте MotoGP занимает седьмое место, имея на своём счету 144 очка. Лидером является его шестикратный чемпион серии соотечественник Марк Маркес, который выступает за «Дукати».

Напомним, в воскресенье, 24 августа, состоится гонка Гран-при Венгрии. Она начнётся в 15:00 мск.

Материалы по теме
Фото
Марк Маркес выиграл спринт ГП Венгрии MotoGP, Куартараро устроил аварию в первом повороте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android