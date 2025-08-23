Байк MotoGP врезался в телевизионную камеру, едва не задев оператора

Во время 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии 21-летний испанский гонщик Педро Акоста, представляющий команду «КТМ», не справился с управлением своего байка, в результате тот врезался барьер, после чего подлетел, едва не задев оператора. К счастью, немного пострадала лишь телевизионная камера.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом MotoGP в социальной сети Х

Напомним, Акоста в настоящий момент в личном зачёте MotoGP занимает седьмое место, имея на своём счету 144 очка. Лидером является его шестикратный чемпион серии соотечественник Марк Маркес, который выступает за «Дукати».

Напомним, в воскресенье, 24 августа, состоится гонка Гран-при Венгрии. Она начнётся в 15:00 мск.