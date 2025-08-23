Марио Андретти и Жак Вильнёв обсудили, какие качества нужны, чтобы стать чемпионом Ф-1

85-летний чемпионы Формулы-1 1978 года американец Марио Андретти и 54-летний обладатель титула Ф-1 1997 года канадец Жак Вильнёв обсудили, какими качествами должен обладать пилот, чтобы стать чемпионом «Королевских гонок» в видео на YouTube-канале FORMULA 1.

Андретти. В вас должна быть страсть, увлечённость и любовь к делу. Очевидно, что вы также должны думать и о небесах, а ещё — о вещах, которые кажутся невозможными. В вашем мире всегда будет жить тот, кто может быть лучше вас на трассе. Но как справиться с этой мыслью? Насколько усерднее придётся работать? И вы начинаете сравнивать себя со своими соперниками. Очевидно, испытываете восхищение от окружающих из-за их достижений. И как мне добиться того же или даже стать лучше? Этот вопрос заставляет вас работать усерднее. И у вас должно быть оборудование, а также Команда с большой буквы «К», которая сможет предоставить технологии, способные помочь вам стать чемпионом.

Вильнёв. Вам нужно и то, и другое, но ко всему прочему необходима и трудовая этика. Вы всегда должны помнить, что кто-то может выступать лучше вас. Что я могу сделать, чтобы улучшиться? Даже если вы выиграли всё, что могли, и думаете: «Ладно, я великолепен», — это не так. Всегда есть аспект, в котором можно стать лучше, чтобы в будущем вас не застали врасплох.