«В «Феррари» на него не обращают внимания, а оставляют из-за имени». Монтойя — о Хэмилтоне

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился нестандартным мнением о том, почему семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон показывает не лучшие результаты в «Феррари».

«Как мне кажется, в «Феррари», на самом деле, на мнение Льюиса не обращают внимания и хотят, чтобы он оставался в команде лишь из-за своего имени. Хэмилтон давит на коллектив. Поэтому, возможно, сотрудники приходят в раздражение. Они, вероятно, устают от того, что считают [самокритичные заявление Льюиса] нытьём.

Льюис пытается изменить мир в одиночку. И я думаю, что ему нужно больше единомышленников рядом, чтобы он мог добиться большего», — приводит слова Монтойя портал F1i.