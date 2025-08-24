Команда Шварцмана «Према» испытывает сложности с финансированием в IndyCar — источник

Итальянский коллектив «Према», выступающий в американской серии открытых колёс IndyCar, испытывает проблемы с финансированием на новый сезон, сообщило издание Racer.

В статье говорится о том, что руководство команды ищет крупного спонсора, финансовые вложения которого позволили бы команде принять участие в новом сезоне IndyCar. Также сообщается о том, что представитель «Премы» отказался давать комментарии по этой ситуации.

«С мая ходят постоянные слухи о долгосрочной финансовой стабильности команды. Всё больше вопросов относительно способности «Премы» завершить сезон возникало в течение недели, предшествовавшей квалификации «Инди-500», — говорится в статье.