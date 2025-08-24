Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Шварцмана «Према» испытывает сложности с финансированием в IndyCar — источник

Команда Шварцмана «Према» испытывает сложности с финансированием в IndyCar — источник
Комментарии

Итальянский коллектив «Према», выступающий в американской серии открытых колёс IndyCar, испытывает проблемы с финансированием на новый сезон, сообщило издание Racer.

В статье говорится о том, что руководство команды ищет крупного спонсора, финансовые вложения которого позволили бы команде принять участие в новом сезоне IndyCar. Также сообщается о том, что представитель «Премы» отказался давать комментарии по этой ситуации.

«С мая ходят постоянные слухи о долгосрочной финансовой стабильности команды. Всё больше вопросов относительно способности «Премы» завершить сезон возникало в течение недели, предшествовавшей квалификации «Инди-500», — говорится в статье.

Материалы по теме
Колтон Херта может попасть в «Кадиллак» через Формулу-2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android