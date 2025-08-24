Экс-механик «Ред Булл» рассказал забавную историю про Ферстаппена и Ламбьязе

Бывший главный механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас поделился историей про четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена и его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«Это было пару лет назад, в предсезонную подготовку, и у нас был обычный съёмочный день. Итак, как обычно, мы в Сильверстоуне. Мы готовимся отправить машину на первые круги сезона. ДжиПи [Джанпьеро Ламбьязе] захотел проехать ознакомительный круг по трассе, и я предложил сделать это на своей Audi RS6. И Макс с Джанпьеро за руль предложили посадить меня.

Когда я согласился, то не думал, что будет так много давления. Я оказался как будто зажат между двух позиций. Я не хотел ехать слишком быстро, но и слишком медленно тоже не хотел. Когда мы выехали на трассу, это стало ещё более проблематично, потому что с одной стороны Макс подгонял: «Да, да, жми, жми, жми», а с другой — ДжиПи сзади: «Хватит, Калум! Хватит! Тебе не нужно ехать быстрее!»

Но Макс меня рассмешил в один момент. Когда мы приближались к «Мэгготтс и Бекеттс» — имейте в виду, я уже неплохо шёл — он просто говорит мне: «Здесь на полном ходу». Я ему ответил: «Чувак, нет, не на полном, у меня таких яиц нет!» В любом случае мы все благополучно проехали круг. И это хорошо, потому что мне бы совсем не хотелось объяснять отделу охраны труда, почему ключевой член команды получил травму до начала сезона!» — написал Николас в социальных сетях.