«В мусорном ведре». Тото Вольф — о важном обновлении болида «Мерседеса» 2025 года

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об обновлениях болида 2025 года.

«Нет, обновлений больше не будет. Я думаю, что все полностью сосредоточены на следующем году, и мы знаем, что у нас есть более стабильная платформа, которая принесёт нам пользу. Давайте посмотрим, как мы можем оптимизировать болид под трассы и инженерные решения, чтобы найти правильные настройки и быть максимально конкурентоспособными [во второй половине].

Задняя подвеска, представленная в Имоле? Закончит где-нибудь в мусорном ведре», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

После 14 этапов «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов — 236 очков.