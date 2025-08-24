Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В мусорном ведре». Тото Вольф — о важном обновлении болида «Мерседеса» 2025 года

«В мусорном ведре». Тото Вольф — о важном обновлении болида «Мерседеса» 2025 года
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об обновлениях болида 2025 года.

«Нет, обновлений больше не будет. Я думаю, что все полностью сосредоточены на следующем году, и мы знаем, что у нас есть более стабильная платформа, которая принесёт нам пользу. Давайте посмотрим, как мы можем оптимизировать болид под трассы и инженерные решения, чтобы найти правильные настройки и быть максимально конкурентоспособными [во второй половине].

Задняя подвеска, представленная в Имоле? Закончит где-нибудь в мусорном ведре», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

После 14 этапов «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов — 236 очков.

Материалы по теме
«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?
«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android