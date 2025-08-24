Лоусон: трудно радоваться успеху, не испытывая вины за то, что не готовишься к новой гонке

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о менталитете спортсменов, прокомментировав высказывание гольфиста Скотти Шеффлера.

«Слова Шеффлера — лучший способ описать менталитет в спорте. Он был очень честен. Любой спорт — и даже не только спорт, — любая сфера, в которой ты работаешь, любая цель, к которой стремишься, требует огромных усилий. Особенно в Формуле-1, где наша работа сопряжена с огромным давлением. Для меня, раз у меня есть опыт в этом виде спорта, я могу говорить только о том, что знаю.

Вокруг нас много давления, и у каждого пилота стоят различные цели. Как только ты достигаешь их, ты тут же переходишь к достижению следующей. На данный момент, с учётом того, насколько жёсток этот спорт, если у тебя хороший результат, то тебе сразу же приходиться думать о следующем уикенде. Пытаться наслаждаться этими успешными моментами — очень и очень тяжело, потому что это просто образ мышления, который у тебя должен быть.

Мне трудно быть полностью довольным чем‑то, не испытывая вины за то, что из-за этого я не готовлюсь должным образом к следующему уикенду, следующей гонке или следующему сезону или чему бы то ни было. Я не знаю, как здесь можно поступить по‑другому, но, увидев интервью такого рода от Скотти, понимаешь, что на самом деле это так и есть во всех видах спорта. Так что для любого, кто на элитном уровне в чём‑то — в спорте или в бизнесе или в любой другой деятельности, — чтобы быть лучшим в этом, мне кажется, это почти обязательный образ мышления», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.