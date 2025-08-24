Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр — о критике от Хэмилтона: наденьте микрофон на футболиста — лучше не будет

Вассёр — о критике от Хэмилтона: наденьте микрофон на футболиста — лучше не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о критике со стороны семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в адрес коллектива.

«Мне не нужно его мотивировать, честно говоря, он расстроен, но не демотивирован. Это совершенно другая история, и я прекрасно понимаю ситуацию, иногда пилот делает резкие замечания, когда находится в болиде, но, если вы наденете микрофон на футболистов, я не уверен, что это будет намного лучше.

Иногда они критичны после того, как выходят из кокпита, я могу понять их разочарование; мы все расстроены. Иногда после гонки или квалификации пилоты очень разочарованы, и первая реакция бывает резкой, но мы все знаем, что движемся в правильном направлении. Я бы предпочёл занимать первое место [в квалификации и гонках], но мы знаем, что сезон совершенно другой, он очень напряжённый, и если вы не набираете темп, то в квалификации можете быть 14-м», — приводит слова Вассёра издание Raicingnews365.

Материалы по теме
Экс-тренер Ферстаппена — о борьбе с Хэмилтоном: Льюису нужно было время уложить волосы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android