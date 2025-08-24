Вассёр — о критике от Хэмилтона: наденьте микрофон на футболиста — лучше не будет

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о критике со стороны семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в адрес коллектива.

«Мне не нужно его мотивировать, честно говоря, он расстроен, но не демотивирован. Это совершенно другая история, и я прекрасно понимаю ситуацию, иногда пилот делает резкие замечания, когда находится в болиде, но, если вы наденете микрофон на футболистов, я не уверен, что это будет намного лучше.

Иногда они критичны после того, как выходят из кокпита, я могу понять их разочарование; мы все расстроены. Иногда после гонки или квалификации пилоты очень разочарованы, и первая реакция бывает резкой, но мы все знаем, что движемся в правильном направлении. Я бы предпочёл занимать первое место [в квалификации и гонках], но мы знаем, что сезон совершенно другой, он очень напряжённый, и если вы не набираете темп, то в квалификации можете быть 14-м», — приводит слова Вассёра издание Raicingnews365.