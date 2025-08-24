Албон: новый регламент вызывает беспокойство

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, выступающий за команду «Уильямс», высказался о новом техническом регламенте 2026 года.

«Новый регламент вызывает беспокойство. Хорошим примером может служить «Мерседес». До этого у них была машина, на которой они доминировали, а потом [с приходом граунд-эффекта] этого не произошло. Я думаю, лучшие команды всё ещё находят выход из тяжёлых ситуаций. Кажется, они способны собрать всех вместе, быть гибкими, подниматься и по-прежнему пробивать себе дорогу обратно на вершину.

Если бы у меня спросили три года назад, что будет с «Уильямсом» при новом регламенте — у меня были бы сомнения. Но сейчас мы в другом положении. Так что даже если следующий год не будет таким, как мы хотим, я всё равно считаю, что у нас есть хорошие основы, чтобы откатиться назад. Мы всё ещё хотим улучшить нашу базу, но масштаб изменений в Гроуве уже огромен. Так что я верю в проект и полностью им доволен. Ждать мне не хочется, но я готов», — приводит слова Албона издание Racingnews365.