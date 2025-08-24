Стелла — о борьбе Пиастри и Норриса: благодарен их интерпретации нашего отношения к борьбе

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о титульной борьбе между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в сезоне-2025.

«Мы — «Макларен», мы знаем ценность гонок для Формулы-1, и мы хотим подарить Формуле-1 великолепные заезды. Мы хотим дать нашим двум пилотам возможность использовать и проявить свой талант, реализовать свои стремления и добиться личного успеха. Это должно происходить в рамках наших командных интересов, справедливости, спортивного мастерства и уважения друг к другу.

Для меня это то, что я вижу, когда у нас есть разные стратегии для пилотов. Мы хотим убедиться, что ни один гонщик не будет удивлен тактике, и до сих пор ни один из пилотов не был удивлён, и я могу только быть благодарен Ландо и Оскару за то, как они интерпретировали наше отношение к гонкам в коллективе. Так будет продолжаться до конца сезона», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.